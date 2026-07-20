Golden Valley Bancshares: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Golden Valley Bancshares lud am 18.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,540 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Golden Valley Bancshares mit einem Umsatz von insgesamt 7,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at