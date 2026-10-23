Golden Valley Bancshares stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Golden Valley Bancshares lud am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 USD. Im Vorjahresviertel hatte Golden Valley Bancshares 0,570 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Golden Valley Bancshares im vergangenen Quartal 7,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Golden Valley Bancshares 7,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at