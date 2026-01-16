|
Golden Valley Bancshares: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Golden Valley Bancshares hat am 14.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 USD, nach 0,360 USD im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat Golden Valley Bancshares mit einem Umsatz von insgesamt 7,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 17,55 Prozent gesteigert.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,03 USD. Im Vorjahr hatte Golden Valley Bancshares 1,42 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 27,16 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 22,64 Millionen USD in den Büchern standen.
