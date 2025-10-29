Goldenbridge Acquisition: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Goldenbridge Acquisition lud am 27.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,04 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,630 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,88 Prozent auf 119,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 117,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at