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29.05.2026 06:31:29
Goldenbridge Acquisition präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Goldenbridge Acquisition hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 102,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 131,2 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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