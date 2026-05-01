01.05.2026 06:31:29

Goldenbridge Acquisition verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Goldenbridge Acquisition hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,04 Prozent auf 151,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 129,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,040 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,720 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Goldenbridge Acquisition im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 489,29 Millionen USD. Im Vorjahr waren 441,90 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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