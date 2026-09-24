Goldenbridge Acquisition verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Goldenbridge Acquisition hat am 22.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 145,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 119,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at