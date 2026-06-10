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WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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10.06.2026 09:18:00
Goldener Windbeutel 2026: Welches Produkt ist für Sie die dreisteste Werbelüge?
Ein Matcha-Produkt mit nur einer Messerspitze Matcha, Gummibärchen fürs gute Sexleben oder ein teures Backpulver für den Airfryer? Verbraucher können ihr Negativprodukt des Jahres küren – den »Goldenen Windbeutel«.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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