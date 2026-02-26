|
26.02.2026 06:31:29
Goldenstone Acquisition mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Goldenstone Acquisition stellte am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
