Goldenstone Acquisition mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Goldenstone Acquisition stellte am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at