Goldenstone Acquisition präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Goldenstone Acquisition veröffentlichte am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at