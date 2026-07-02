Goldflare Exploration legte Quartalsergebnis vor

Goldflare Exploration veröffentlichte am 29.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at