Goldgroup Mining hat am 17.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,11 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Goldgroup Mining ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,110 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 79,9 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 1463,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at