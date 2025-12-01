GoldHaven Resources informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

GoldHaven Resources hat am 28.11.2025 die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GoldHaven Resources ein EPS von -0,410 CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,050 CAD. Im Vorjahr hatten -0,610 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at