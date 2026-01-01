GoldHaven Resources: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

GoldHaven Resources hat am 30.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at