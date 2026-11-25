Goldhills hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at