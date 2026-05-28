Goldiam International gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Goldiam International hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 3,30 INR. Im letzten Jahr hatte Goldiam International einen Gewinn von 2,17 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 2,35 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 18,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,99 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 15,11 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Goldiam International ein EPS von 10,97 INR je Aktie vermeldet.

Goldiam International hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 9,77 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 7,81 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at