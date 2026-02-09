Goldiam International zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Goldiam International hat am 07.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,06 INR. Im Vorjahresviertel waren 4,66 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,20 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,80 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at