UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
12.01.2026 16:09:17
Goldman, JPMorgan and UBS lead Golden Goose’s buyout debt
Temasek Holdings will take a minority stake in the Italian high-end sneaker producerWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Analysen zu UBS
|07:44
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07:26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|15.12.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|UBS
|40,72
|-0,17%