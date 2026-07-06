Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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06.07.2026 05:42:19
Goldman cuts yen forecast to 165 per dollar, likes carry trades
The lender’s revised forecast is among the most bearish of those surveyed by BloombergWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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