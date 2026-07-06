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Per für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098

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06.07.2026 05:42:19

Goldman cuts yen forecast to 165 per dollar, likes carry trades

The lender’s revised forecast is among the most bearish of those surveyed by BloombergWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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