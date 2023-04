Goldman mit Kurszielsenkung für Evonik - Evonik-Aktie dennoch leicht im Plus

Analystin Georgina Fraser senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Annahme für das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns Evonik in diesem Jahr um ein Prozent. Dem lägen geringere Margen in den Segmenten Nutrition & Care sowie Specialty Additives zugrunde.

Die Evonik-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,13 Prozent auf 19,29 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)