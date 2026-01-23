Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
|
23.01.2026 21:44:48
Goldman paid CEO David Solomon $47mn in 2025 as its stock soared
Wall Street executive’s remuneration jumps 21% from the previous year and was roughly in line with bank’s profitsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
