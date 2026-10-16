Goldman Sachs: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 13, 2026, Goldman Sachs (NYSE:GS) announced net revenues of $18.7 billion for the quarter. Higher recurring revenue streams across asset management and market financing strengthen the bank's earnings stability. Three takeaways from the call stand out for long-term investors.

Trading financing, where the bank lends capital and securities to institutional clients in its Fixed Income, Currency and Commodities (FICC) and stock trading units, provides consistent fee streams. FICC covers trading in bonds, foreign currencies, and raw materials. These predictable financing fees cushion the firm against unpredictable swings in quarterly market trading volume.

Operating leverage occurs when revenue growth outpaces operating expenses, expanding profit margins over time. By maintaining strict control over non-compensation overhead while expanding high-margin management fees in asset management, the firm builds a higher baseline for long-term shareholder returns through varying market environments.

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