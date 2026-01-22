Goldman Sachs Group Aktie
WKN DE: A1XBFQ / ISIN: US38145G3083
|
22.01.2026 14:45:00
Goldman Sachs: Buy, Sell, or Hold in 2026?
Despite some hiccups along the way, Goldman Sachs' (NYSE: GS) stock has been on an absolute tear in recent years. The stock is up over 232% in the past five years and over 51% in the past year.If you haven't heard of Goldman Sachs before, the big thing to know is that it's one of the oldest and most prominent investment banks, meaning it advises companies on mergers and acquisitions (M&As) and initial public offerings (IPOs). Goldman also helps companies raise debt, and has a strong fixed-income and equities trading desk.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th 5 1-2 % Non-Cum Perp Pfd Shs Series -J-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th 5 1-2 % Non-Cum Perp Pfd Shs Series -J-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.