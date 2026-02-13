Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|
13.02.2026 06:46:00
Goldman Sachs: Chefjuristin Kathryn Ruemmler geht wegen Epstein-Verbindung
Kathryn Ruemmler, Chefjuristin von Goldman Sachs, hatte offenbar engere Kontakte zu Jeffrey Epstein als bisher bekannt. Nach den neuen Enthüllungen verlässt sie die Großbank.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
