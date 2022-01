Goldman Sachs: Crash? Das ist eine Kaufgelegenheit

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der S&P 500 hat einen schwierigen Jahresauftakt hinter sich. Der Index geriet in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck. Ein Grund zur Sorge? Nein, sagt zumindest Goldman Sachs . Die US-Investmentbank sieht den Kursrückgang bei den Aktien als Kaufgelegenheit für Investoren. Korrekturen werden historisch selten zu Bärenmärkten, es sei denn, die Wirtschaft steuert auf eine Rezession zu.„Aus historischer Sicht sind S&P 500-Korrekturen in der Regel gute Kaufgelegenheiten“, so David Kostin, Leiter der US-Aktienstrategie bei Goldman, in einer Mitteilung. „Marktkorrekturen sind in der Regel gute Kaufgelegenheiten, wenn die Wirtschaft nicht in eine Rezession gerät.“ Die US-Notenbank kündigte letzte Woche an, die Zinsen voraussichtlich im März anheben zu wollen. Das führte zu Druck bei den Aktien. Der S&P 500 ist in diesem Monat um sieben Prozent gefallen. Es dürfte der schlechteste Monat seit März 2020 (Corona-Abverkauf) werden. Technologieaktien führten den steilen Ausverkauf im neuen Jahr an. Die Nasdaq ist im Januar um etwa 12 Prozent eingebrochen.Goldman merkte jedoch an, dass Korrekturen von 10 % in einem Kalenderjahr nicht ungewöhnlich sind. Seit 1950 gab es 33 Korrekturen beim S&P 500 von 10 Prozent oder mehr. Ein Anleger, der den S&P 500 10 Prozent unter seinem Höchststand kaufte - unabhängig davon, ob es sich dabei um den Tiefststand handelte - hätte in den folgenden 12 Monaten im Durchschnitt eine Rendite von 15 Prozent erzielt, so das Unternehmen.