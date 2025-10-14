Goldman Sachs Aktie

Goldman Sachs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Besser als erwartet 14.10.2025 13:58:38

Goldman Sachs-Aktie fällt trotz Gewinnanstieg dank Einnahmen in Rekordhöhe

Goldman Sachs-Aktie fällt trotz Gewinnanstieg dank Einnahmen in Rekordhöhe

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat im dritten Quartal dank unerwartet hoher Erträge einen kräftigen Gewinnsprung hingelegt.

Unter dem Strich verdiente das Geldhaus 4,1 Milliarden Dollar (3,5 Mrd Euro) und damit 37 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Dienstag in New York mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.

Besonders die gestiegenen Einnahmen aus dem Handel mit Wertpapieren und der Begleitung von Übernahmen und Börsengängen trieben die Erträge der Bank im Jahresvergleich um ein Fünftel auf fast 15,2 Milliarden Dollar nach oben. Damit lagen sie so hoch wie noch nie in einem dritten Quartal. Trotzdem ging es für die Goldman Sachs-Aktie im vorbörslichen New Yorker Handel am Dienstag zunächst um 1,85 Prozent abwärts auf 772,24 US-Dollar.

/stw/stk

NEW YORK (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

JPMorgan-Aktie bewegt sich in Richtung Rekord - Goldman Sachs-Aktie kurz davor

Bildquelle: Chris Hondros/Getty Images

Nachrichten zu Goldman Sachsmehr Nachrichten

Analysen zu Goldman Sachsmehr Analysen

15.01.25 Goldman Sachs Sector Perform RBC Capital Markets
15.01.25 Goldman Sachs Neutral UBS AG
15.01.25 Goldman Sachs Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.25 Goldman Sachs Neutral UBS AG
16.10.24 Goldman Sachs Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Goldman Sachs 679,50 -0,31% Goldman Sachs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
12.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.10.25 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.10.25 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Banken geben Startschuss für Berichtssaison: ATX gibt nach -- DAX ebenfalls mit Verlusten -- Börsen schließen in Asien schwach - Japan rutscht überproportional ab
Am heimischen Aktienmarkt prägt am Dienstag Zurückhaltung den Handel. Der DAX zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ebenfalls schwächer. Auch an den Börsen in Asien zeigte sich am Dienstag ebenfalls eine schwache Entwicklung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen