Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Besser als erwartet
|
14.10.2025 13:58:38
Goldman Sachs-Aktie fällt trotz Gewinnanstieg dank Einnahmen in Rekordhöhe
Unter dem Strich verdiente das Geldhaus 4,1 Milliarden Dollar (3,5 Mrd Euro) und damit 37 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Dienstag in New York mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.
Besonders die gestiegenen Einnahmen aus dem Handel mit Wertpapieren und der Begleitung von Übernahmen und Börsengängen trieben die Erträge der Bank im Jahresvergleich um ein Fünftel auf fast 15,2 Milliarden Dollar nach oben. Damit lagen sie so hoch wie noch nie in einem dritten Quartal. Trotzdem ging es für die Goldman Sachs-Aktie im vorbörslichen New Yorker Handel am Dienstag zunächst um 1,85 Prozent abwärts auf 772,24 US-Dollar.
/stw/stk
NEW YORK (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Chris Hondros/Getty Images
Nachrichten zu Goldman Sachsmehr Nachrichten
|
12:11
|Ausblick: Goldman Sachs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.10.25
|Goldman Sachs to buy investment group Industry Ventures for $1bn (Financial Times)
|
13.10.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
13.10.25
|Gewinne in New York: Dow Jones am Montagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.10.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones steigt (finanzen.at)
|
13.10.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu (finanzen.at)
|
10.10.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Goldman Sachs von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Goldman Sachsmehr Analysen
|15.01.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.25
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|15.01.25
|Goldman Sachs Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.25
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|16.10.24
|Goldman Sachs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.25
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|15.01.25
|Goldman Sachs Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.25
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|16.10.24
|Goldman Sachs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.25
|Goldman Sachs Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.24
|Goldman Sachs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.24
|Goldman Sachs Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.24
|Goldman Sachs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.24
|Goldman Sachs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.25
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|06.01.25
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|15.07.24
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.10.23
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Goldman Sachs
|679,50
|-0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Banken geben Startschuss für Berichtssaison: ATX gibt nach -- DAX ebenfalls mit Verlusten -- Börsen schließen in Asien schwach - Japan rutscht überproportional ab
Am heimischen Aktienmarkt prägt am Dienstag Zurückhaltung den Handel. Der DAX zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ebenfalls schwächer. Auch an den Börsen in Asien zeigte sich am Dienstag ebenfalls eine schwache Entwicklung.