Goldman Sachs-Aktie höher: Goldman Sachs meldet Gewinneinbruch - dennoch Analystenerwartungen übertroffen

Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Überschuss von knapp drei Milliarden US-Dollar (3,1 Mrd Euro) und damit 44 Prozent weniger als im außergewöhnlich guten Vorjahreszeitraum. Während andere Banken ihre Einnahmen dank der gestiegenen Zinsen teils kräftig steigerten, gingen die Nettoerträge von Goldman Sachs um zwölf Prozent auf knapp zwölf Milliarden Dollar zurück. Analysten hatten jedoch im Schnitt mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet.

Im dritten Quartal konnte ein kräftiger Anstieg des Zinsüberschusses die Rückgänge in anderen Geschäftsbereichen der Bank nicht ausgleichen. Die stärksten Bremsspuren zeigten sich im Investmentbanking: Dort lagen die Erträge mit 1,6 Milliarden Dollar 57 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Zudem legte Goldman Sachs mehr Geld für drohende Kreditausfälle zurück. Mit 515 Millionen Dollar fiel die Risikovorsorge fast dreimal so hoch aus wie ein Jahr zuvor, wenn auch nicht mehr so hoch wie im zweiten Quartal.

Goldman Sachs setzt Serie guter US-Bankenzahlen fort

Die zuletzt bei Anlegern überwiegend gut angekommenen Quartalsberichte von US-Banken haben sich am Dienstag mit den Zahlen von Goldman Sachs fortgesetzt. Die Titel der Investmentbank zogen als einer der stärksten Werte im Dow Jones 30 Industrial an der NYSE um zuletzt 3,22 Prozent auf 316,59 US-Dollar an. In der Spitze waren es sogar 5,8 Prozent gewesen. Beim Branchenriesen brachen die Nettoerträge zwar ein, allerdings nicht so stark wie von Experten erwartet.

Das Analysehaus RBC lobte ein starkes Quartalsergebnis der Wall-Street-Ikone. Laut dem Analysten Gerard Cassidy hat das Ergebnis je Aktie von 8,25 Dollar deutlich über seiner und der Konsensschätzung gelegen.

Analyst Glenn Schorr von Evercore ISI sprach zwar von einem Quartal, das definitiv nicht zu den ganz Großen zähle, lobte aber dennoch vor allem das Handelsergebnis und das Nettozinseinkommen von Goldman Sachs, ergänzt durch eine niedrigere Steuerrate. Andere Bereiche wie etwa das Investmentbanking und die Vermögensverwaltung hätten sich im Einklang mit den Finanzmärkten zuletzt schwach entwickelt, schrieb er.

Mit Blick auf die Konkurrenten konnte nur Morgan Stanley nicht überzeugen. JPMorgan ChaseCo, Citigroup und Wells FargoCo dagegen hatten am Freitag den Anlegern Freude bereitet, da ihre Zahlen positiv überraschten. Am Montag folgte dann die Bank of America mit guten Nachrichten.

Es wundert denn auch nicht, dass die Finanzbranche zuletzt die Erholung der US-Börsen in der Sektorwertung anführt. Binnen einer Woche hat der Branchenindex mit 6,8 Prozent mit Abstand die deutlichsten Gewinne im Sektorvergleich des marktbreiten S&P-Index eingefahren.

Die Goldman Sachs-Aktie gewann im NYSE-Handel 2,46 Prozent auf 314,25 US-Dollar.

NEW YORK (dpa-AFX)