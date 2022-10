Goldman Sachs-Aktie merklich höher: Goldman Sachs offenbar vor umfassendem Umbau

Das Investmentbanking solle mit dem Handel zusammengelegt werden, das Privatkundengeschäft mit der Online-Bank "Marcus" solle in der Vermögensverwaltungs-Sparte aufgehen, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf Personen, die mit den Plänen vertraut seien. Die dritte Sparte solle künftig aus der Transaktionsbank und den Fintech-Beteiligungen bestehen. Die interne Umstrukturierung werde in den nächsten Tagen verkündet. Die Bank wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.

Goldman Sachs legt am Dienstag - als letzte der großen US-Banken - seine Zahlen für das dritte Quartal vor. Nach Daten von Refinitiv erwarten Analysten, dass sich der Nettogewinn auf 2,77 (2021: 5,38) Milliarden Dollar fast halbiert hat. Auch bei den anderen US-Banken sind die Gewinne eingebrochen.

Vorstandschef David Solomon wollte die Abhängigkeit vom schwankenden Investmentbanking durch den Ausbau des Provisions-Geschäfts und den Aufbau von "Marcus" verringern. Doch kommt die 2016 gegründete Online-Bank nur schwer in die Gänge und schreibt Verluste. Laut der Agentur "Bloomberg" erwartet Goldman Sachs, dass "Marcus" in diesem Jahr ein Minus von 1,2 Milliarden Dollar einfährt. Die Anlaufverluste würden sich damit auf mehr als vier Milliarden Dollar summieren. Mit Krediten, Sparkonten, Termineinlagen und - in Zusammenarbeit mit Apple - Kreditkarten für Privatkunden hat Goldman im vergangenen Jahr 1,49 Milliarden Dollar erlöst, 23 Prozent mehr als 2020. Solomon will die Erlöse mit den mehr als 14 Millionen Privatkunden bis 2024 auf vier Milliarden Dollar steigern.

Im NYSE-Handel zeigt sich die Goldman Sachs-Aktie zeitweise 3,25 Prozent höher bei 309,89 US-Dollar.

Bangalore/New York (Reuters)