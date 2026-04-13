Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Anleihehandel enttäuscht
|
13.04.2026 22:13:00
Goldman Sachs-Aktie trotzdem tiefer: Quartalsergebnis übersteigt Erwartungen
Im NYSE-Handel verlor die Goldman-Aktie 1,89 Prozent auf 890,63 Dollar. Seit Beginn des Iran-Kriegs hatte das Papier zunächst spürbar, sich in den vergangenen Tagen aber wieder ein gutes Stück erholt. Nun liegt sein Kurs wieder in etwa auf dem Niveau vom Jahreswechsel. Die Aktie der größten US-Bank JPMorgan geriet vor Börsenbeginn am Montag mit in den Abwärtssog.
Zwar übertraf Goldman Sachs mitŽErträgen und Gewinn die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Im Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen hatten Experten jedoch deutlich mehr erwartet.
So sanken die Erträge in diesem Segment um zehn Prozent auf gut vier Milliarden Dollar. Dies lag den Angaben zufolge vor allem am Anleihehandel. Im Aktienhandel legten die Erträge immerhin um mehr als ein Viertel auf 5,3 Milliarden Dollar zu.
Im Investmentbanking erzielte das Geldhaus sogar fast anderthalbmal so hohe Gebühreneinnahmen wie im Vorjahreszeitraum. Das Management begründete das vor allem mit hohen Entgelten für die Beratung, weil im ersten Quartal viele Fusionen und Übernahmen abgeschlossen worden seien. In Summe wuchsen die Erträge der Bank um 14 Prozent auf 17,2 Milliarden Dollar und übertrafen damit klar die Erwartungen von Analysten.
Goldman Sachs ist die erste der großen US-Banken, die diesmal ihre Quartalszahlen vorlegt. An diesem Dienstag folgen die größte US-Bank JPMorgan Chase und die Citigroup, am Mittwoch sind Bank of America und Morgan Stanley an der Reihe.
/stw/nas/he
NEW YORK (dpa-AFX)
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