Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
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07.05.2026 14:47:37
Goldman Sachs als Vermieter: US-Investoren setzen auf deutsche Reihenhäuser
Sich ein eigenes Haus zu leisten, wird immer schwieriger. In diese Lücke könnten amerikanische Großinvestoren stoßen: Mit entsprechendem Kapital lässt sich im großen Stil bauen und anschließend vermieten. Schon zwei US-Riesen erwarten, dass sich das auch hierzulande lohnt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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04.05.26
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Analysen zu Goldman Sachs
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