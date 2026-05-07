Goldman Sachs Aktie

Goldman Sachs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

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07.05.2026 14:47:37

Goldman Sachs als Vermieter: US-Investoren setzen auf deutsche Reihenhäuser

Sich ein eigenes Haus zu leisten, wird immer schwieriger. In diese Lücke könnten amerikanische Großinvestoren stoßen: Mit entsprechendem Kapital lässt sich im großen Stil bauen und anschließend vermieten. Schon zwei US-Riesen erwarten, dass sich das auch hierzulande lohnt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Floating Rate Non-Cum Pfd Shs Ser -A- 19,44 0,62% Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Floating Rate Non-Cum Pfd Shs Ser -A-
Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Flt Rt Non-Cum Pfd Series -C- 19,56 0,46% Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Flt Rt Non-Cum Pfd Series -C-
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