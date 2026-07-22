CGI Group Aktie

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WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095

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22.07.2026 11:44:00

Goldman Sachs and Morgan Stanley had a monster quarter. Analysts say these giants could be next.

Robust first-half earnings from Morgan Stanley and Goldman Sachs last week have triggered earnings and recommendation upgrades from research analysts as they say Wall Street’s success may be shared in Europe as well.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Goldman Sachs 947,00 -1,60% Goldman Sachs
Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Floating Rate Non-Cum Pfd Shs Ser -A- 19,26 0,00% Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Floating Rate Non-Cum Pfd Shs Ser -A-
Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Flt Rt Non-Cum Pfd Series -C- 19,33 -0,26% Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Flt Rt Non-Cum Pfd Series -C-
Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Ser -D- 19,02 -0,26% Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Ser -D-
Morgan Stanley 189,60 -1,15% Morgan Stanley
Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Flt Rate Non Cum Pfd Shs Series - A- 18,96 -0,21% Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Flt Rate Non Cum Pfd Shs Series - A-
Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Registered Shs Series -K- 23,21 -0,56% Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Registered Shs Series -K-
Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Shs Series -I- 24,86 -0,13% Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Shs Series -I-
Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Shs Series -F- 25,16 -0,04% Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Shs Series -F-
Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Shs Series -E- 25,34 0,04% Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Shs Series -E-

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