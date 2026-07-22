CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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22.07.2026 11:44:00
Goldman Sachs and Morgan Stanley had a monster quarter. Analysts say these giants could be next.
Robust first-half earnings from Morgan Stanley and Goldman Sachs last week have triggered earnings and recommendation upgrades from research analysts as they say Wall Street’s success may be shared in Europe as well.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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