PUMA Aktie

PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

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Analysen im Fokus 24.06.2026 08:47:00

Goldman Sachs bestätigt positive Einschätzung für PUMA

Goldman Sachs bestätigt positive Einschätzung für PUMA

Goldman Sachs hat das Kursziel für PUMA leicht angehoben und bleibt bei der Kaufempfehlung.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für PUMA von 31 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards rechnet im zweiten Halbjahr mit einer stärkeren Umsatzdynamik als im ersten, wie er am Dienstag schrieb. Zudem verschob er seine Bewertungsbasis für die Aktien weiter in die Zukunft.

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: Robert Ascroft/ PUMA

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