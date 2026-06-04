Surge Holdings Aktie

Surge Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052

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04.06.2026 16:50:46

Goldman Sachs expects SpaceX’s AI revenue to surge 100 times by 2030

Projections by Wall Street bank underpin the $1.78tn valuation group is pitching in IPOWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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