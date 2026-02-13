Goldman Sachs Group Aktie
WKN DE: A1XBFQ / ISIN: US38145G3083
|
13.02.2026 02:28:04
Goldman Sachs General Counsel Kathryn Ruemmler Resigns Over Epstein Ties
Kathryn Ruemmler, a former top Obama administration lawyer, is out at Goldman Sachs after emails showed she had a friendship with Jeffrey Epstein, the sex offender, spanning many years.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Nachrichten zu Counsel Corp
Analysen zu Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th 5 1-2 % Non-Cum Perp Pfd Shs Series -J-
Aktien in diesem Artikel
