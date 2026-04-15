Goldman Sachs gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Goldman Sachs hat am 13.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 14,12 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,23 Prozent auf 28,85 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at