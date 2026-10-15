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15.10.2026 06:31:29
Goldman Sachs Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Goldman Sachs Group hat sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 23,81 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 16,87 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,86 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 44,30 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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