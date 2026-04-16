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16.04.2026 06:31:29
Goldman Sachs Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Goldman Sachs Group hat am 13.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Umsatz lag bei 151,63 Milliarden BRL – das entspricht einem Abschlag von 17,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 183,82 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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