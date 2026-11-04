Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Buy für Bayer-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 63,50 auf 66,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Pharmageschäft sei am Beginn einer neuen Wachstumsphase, schrieb James Quigley am Mittwoch in seinem Resümee zu insgesamt soliden Quartalszahlen. Der Bereich Agrarchemie bleibe vorerst sprunghaft.

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Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:27 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 53,34 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 23,73 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1 265 097 Bayer-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 44,5 Prozent aufwärts. Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2027 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:20 / GMT

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