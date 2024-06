Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Buy für Heidelberg Materials-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Heidelberg Materials anlässlich einer Investorenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Nach einem Rückgang der Absatzvolumina im ersten Quartal rechne das Management mit vorteilhafteren Trends im zweiten Jahresviertel, schrieb Analyst Pierre de Fraguier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Preistrends des Baustoffkonzerns dürften hingegen etwas schwächer als im ersten Quartal sein.

Aktienbewertung im Detail: Die Heidelberg Materials-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 13:05 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 94,30 EUR abwärts. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 27,25 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 67 880 Stück. Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Anteilsschein um 20,1 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 30.07.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2024 / 18:59 / EDT



