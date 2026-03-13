RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Analyse im Fokus
|
13.03.2026 10:01:47
Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Buy für RWE-Aktie
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 60 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Planung des Versorgers sieht Analyst Alberto Gandolfi als Ausgangsbasis, wie er am Freitag schrieb. Einfach gesagt sei das bis 2030 avisierte Gewinnwachstumstempo konservativ. Er selbst liege mit seiner Prognose für den Überschuss je Aktie im Jahr 2031 um 7 Prozent über dem Konzernziel.
Aktieninformation im Fokus: Die RWE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung
Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:43 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 55,40 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13,72 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 177 879 RWE-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 22,4 Prozent aufwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 07:53 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
