Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Buy für RWE-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 63,00 auf 63,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi passte seine Prognosen für die Stromnachfrage am Montag an die aktuellen Verwerfungen am Energiemarkt an. Historisch seien Energiekrisen für Versorger ein zweischneidiges Schwert gewesen, so Gandolfi. Höhere Preise sorgten zwar für höhere Gewinne, es gebe aber auch Risiken. So treibe die Inflation die Marktzinsen und damit die Eigenkapitalkosten in die Höhe. Zudem rufe die Sorge, ob sich die Verbraucher die hohen Kosten leisten könnten, die Regulierer auf den Plan. Insgesamt sieht er den ohnehin bestehenden "Super-Zyklus" für Versorger aber noch ganz am Anfang.

Zwischen Kursziel und Realität: Die RWE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:05 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 55,12 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 15,20 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 158 876 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 21,8 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:27 / CET

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