Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Neutral für Daimler Truck-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 37 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Berichtssaison der Investitionsgüterbranche sei recht gut angelaufen, schrieb Daniela Costa am Dienstag. Daimler Truck, Geberit und VAT hätten die Markterwartungen getoppt oder zumindest erfüllt.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie notierte um 14:27 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 40,28 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 0,70 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 412 042 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 7,9 Prozent. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 19.03.2026.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.