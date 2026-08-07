Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Bewertung im Fokus
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07.08.2026 13:13:49
Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Neutral für Deutsche Bank-Aktie
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 35 auf 37 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Donnerstag an den besser als erwarteten Quartalsbericht des Kreditinstituts an.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Bank-Aktie am Tag der Analyse
Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:57 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 33,16 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 11,58 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1 352 170 Deutsche Bank-Aktien. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 3,8 Prozent zu Buche.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Analysen zu Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|32,91
|0,75%
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