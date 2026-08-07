Deutsche Bank Aktie

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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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Bewertung im Fokus 07.08.2026 13:13:49

Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Neutral für Deutsche Bank-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Neutral für Deutsche Bank-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. hat die Deutsche Bank-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 35 auf 37 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Donnerstag an den besser als erwarteten Quartalsbericht des Kreditinstituts an.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Bank-Aktie am Tag der Analyse

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:57 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 33,16 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 11,58 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1 352 170 Deutsche Bank-Aktien. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 3,8 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: iStockphoto,Martynova Anna / Shutterstock.com

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