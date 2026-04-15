Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Neutral für Deutsche Börse-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 263 auf 274 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers gab am Dienstagabend seinen Schätzungen vor dem Quartalsbericht am 27. April den letzten Feinschliff. Er berücksichtigte dabei die Handelsvolumina für März sowie die jüngste Handelsdynamik.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Deutsche Börse-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:06 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 257,00 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 6,61 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30 504 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 14,9 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:03 / BST

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