Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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Aktie unter der Lupe 15.04.2026 10:22:47

Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Neutral für Deutsche Börse-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Neutral für Deutsche Börse-Aktie

Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Oliver Carruthers hat sich das Deutsche Börse-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 263 auf 274 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers gab am Dienstagabend seinen Schätzungen vor dem Quartalsbericht am 27. April den letzten Feinschliff. Er berücksichtigte dabei die Handelsvolumina für März sowie die jüngste Handelsdynamik.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Deutsche Börse-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:06 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 257,00 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 6,61 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30 504 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 14,9 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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