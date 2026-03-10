Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Aktie auf dem Prüfstand
|
10.03.2026 10:07:49
Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Neutral für Volkswagen (VW) vz-Aktie
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate des vierten Quartals 2025 seien durchwachsen, schrieb Christian Frenes am Dienstagmorgen. Die Entwicklung der Marke VW sei stark gewesen, der Konzern habe aber insgesamt die Erwartungen wegen des Finanzdienstleistungsbereichs verfehlt. Auch der Ausblick auf 2026 sei schwächer als gedacht.
Aktienanalyse online: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 09:51 Uhr 3,9 Prozent. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 8,53 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 339 053 Volkswagen (VW) vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 büßte die Aktie um 11,9 Prozent ein. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
17:58
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17:58
|Handel in Frankfurt: DAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt nachmittags (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel: DAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
15:55
|VW: Massenmarken aus Wolfsburg hängen Audi und Porsche ab - Aschenputtel VW hat es satt (Spiegel Online)
|
12:26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Dienstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)