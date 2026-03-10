Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Neutral für Volkswagen (VW) vz-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate des vierten Quartals 2025 seien durchwachsen, schrieb Christian Frenes am Dienstagmorgen. Die Entwicklung der Marke VW sei stark gewesen, der Konzern habe aber insgesamt die Erwartungen wegen des Finanzdienstleistungsbereichs verfehlt. Auch der Ausblick auf 2026 sei schwächer als gedacht.

Aktienanalyse online: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 09:51 Uhr 3,9 Prozent. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 8,53 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 339 053 Volkswagen (VW) vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 büßte die Aktie um 11,9 Prozent ein. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:38 / GMT





