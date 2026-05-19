Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Deutsche Telekom-Aktie mit Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der Conviction-Liste mit den überzeugendsten Anlageideen von Goldman. Der Quartalsbericht habe für Klarheit gesorgt hinsichtlich der strategischen Optionen der Bonner und der Wettbewerbssituation in den USA, schrieb Andrew Lee am Dienstag. Der Druck von Verizon sei, anders als von manchen Anlegern befürchtet, nicht gestiegen. So setzt Lee weiter auf durch die Tochter T-Mobile US getriebenes Wachstum und stetig steigende Markterwartungen.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Telekom-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Die Aktie legte um 12:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 29,19 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 37,03 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1 779 862 Deutsche Telekom-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 9,0 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 05:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.