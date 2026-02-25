E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Aktie unter der Lupe
|
25.02.2026 09:30:06
Goldman Sachs Group Inc. beurteilt EON SE-Aktie mit Buy
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei solide, liege allerdings unter den Markterwartungen, schrieb Alberto Gandolfi am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht.
Aktieninformation im Fokus: Die EON SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung
Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:14 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 18,54 EUR abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 2,48 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. 793 813 EON SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 15,0 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2025 wird für den 25.02.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:55 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu E.ON SE
