Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Neutral

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 38 auf 43 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton rechnet für den Bericht zum zweiten Quartal erneut mit einer soliden operativen Ergebnissteigerung des Dialyse-Spezialisten, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. In den USA dürfte das Wachstum der Behandlungszahlen auf vergleichbarer Basis (SMTG) aber mau geblieben sein.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 09:56 Uhr stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 41,32 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 4,07 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 66 732 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 gewann die Aktie 5,4 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 07:02 / BST

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