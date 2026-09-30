Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Aktie unter der Lupe
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30.09.2026 13:04:47
Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Neutral
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 39 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton rechnet mit erneut mauer Steigerung der Behandlungszahlen, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 3. November schrieb. Mit seiner Prognose für das bereinigte operative Ergebnis liegt er mit 524 Millionen Euro aber etwas über dem Konsens.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:47 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 39,34 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 3,41 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden heute 90 336 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 0,4 Prozent aufwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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