Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Sell-Einstufung 07.08.2026 13:07:50

Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Henkel vz-Aktie mit Sell

Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Henkel vz-Aktie mit Sell

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Henkel vz-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Henkel von 70 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Halbjahresergebnisse seien solide ausgefallen, schrieb Olivier Nicolai am Donnerstag. Die Unsicherheit mit Blick auf die Absatzvolumina im Klebstoffgeschäft bleibe aber bestehen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Henkel vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 12:47 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 80,00 EUR nach oben. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 6,25 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 69 989 Stück gehandelt. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2026 um 18,8 Prozent. Am 10.11.2026 dürfte Henkel vz die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 22:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren
Henkel vz-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet
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Bildquelle: iStockphoto,Henkel AG & Co. KGaA

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